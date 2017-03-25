Двоє українських військових загинули, один поранений у зоні АТО за добу

Двоє українських військовослужбовців загинули, ще один дістав поранення в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, повідомив спікер Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу двоє українських військовослужбовців загинули, один поранений", - сказав він на брифінгу в суботу в Києві.

А. Лисенко поінформував, що на луганському напрямку за добу зафіксовано 13 обстрілів, 6 з них – із застосуванням мінометів. Бойовики відкривали вогонь у бік сил АТО з важкого озброєння в Новоайдарському та Станично-Луганському районах. Зокрема, в Кримському стріляли зі стрілецької зброї і мінометів.

На донецькому напрямку, за словами спікера Міноборони, за добу зафіксовано 33 обстріли, 13 з них із застосуванням важкого озброєння.

Так, на Світлодарській дузі зафіксовано 6 обстрілів, зокрема і мінометів, у Майорському у напрямку позицій сил АТО було випущено 20 мінометних мін.

Вночі бойовики з гармат калібром 152 мм, встановлених у Горлівці, випустили 30 снарядів по Зайцевому, також по позиціям сил АТО було випущено 15 мінометних мін. БМП, міномети, стрілецьку зброю бойовики застосовували в Широкій Балці та Новоселівці-2", повідомив А. Лисенко.

"Обстріл Авдіївки ведеться практично цілодобово, противник переважно застосовує міномети", - зазначив він.

З позицій на шахті Бутівка незаконні збройні формування стріляли з танка, також випустили 50 мін різного калібру.

На маріупольському напрямку зафіксовано 42 обстріли. За слова А. Лисенка, вогонь вівся з легкого озброєння в Красногорівці та Новотроїцькому, обстріли тривали близько години. У Водяному і Широкиному бойовики вночі застосовували легке озброєння.