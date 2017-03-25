На території арсеналу в Балаклії тривають поодинокі вибухи боєприпасів

На технічній території арсеналу в м. Балаклія Харківської області станом на 13:00 суботи, 25 березня, спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності, ліквідовано 19 пожеж.

Як повідомляє в суботу прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, локалізації та ліквідації вогнищ загоряння залучено 3 пожежних танки та інженерна машина Міністерства оборони, для підвезення води яких залучено 3 пожежні автомобілі ДСНС.

"Підрозділи ДСНС ліквідували 19 пожеж (4 пожежі протягом 24 березня), що сталися внаслідок падіння вибухонебезпечних предметів", - зазначен в повідомленні.

Протягом 24 березня піротехнічні розрахунки ДСНС вилучили 201 вибухонебезпечний предмет, обстежено і повністю очистили від залишків боєприпасів м. Балаклія 3 сектори та території сіл Байрак, Вербівка, Щурівка і Яковенкове. Загалом з початку робіт вилучено 275 вибухонебезпечних предметів, передано представникам 65-го арсеналу.

У зоні надзвичайної ситуації все ще відключено газопостачання, припинено роботу потенційно-небезпечних об'єктів і рух транспорту залізничною станцією Балаклія (організовано за резервною схемою), закрито повітряний простір у радіусі 40 км.

Національна поліція проводить патрулювання вулиць для забезпечення правопорядку, виставлено 14 блокпостів для направлення автотранспорту в об'їзд небезпечної зони.

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня почалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік від м. Балаклія Харківської області.

Станом на 7.00 24 березня на території військового арсеналу спостерігаються вибухи різної інтенсивності. З можливої зони ураження евакуйовано близько 20 тис. осіб.