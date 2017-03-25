Події

16:43 25.03.2017

Рух залізничного транспорту за ст. Балаклія відновлено

Рух залізничного транспорту за ст. Балаклія Харківської області, що було припинено у зв'язку з вибухами боєприпасів на артилерійських складах міністерства оборони, відновлено в суботу вдень, повідомив голова Балаклійської райдержадміністрації Степан Масельський.

"О 14-30 відновлено рух поїздів станцією Балаклія", - написав С. Масельський на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялося, 23 березня філія "Південна залізниця" ПАТ "Укрзалізниця", у зв'язку з надзвичайною ситуацією, пов'язаною з вибухами боєприпасів в місті Балаклія Харківської області, прийняв рішення про обмеження руху деяких приміських поїздів. Рух залізничного транспорту на станції Балаклія було призупинено і організовано за резервною схемою.

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