Бойовики 81 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі за минулу добу

Бойовики за минулу добу 81 раз обстріляли позиції українських військових на Донбасі, повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook у неділю вранці.

"За добу поранені шість військовослужбовців сил АТО, ще двоє дістали бойових травм", - йдеться в повідомленні.

Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на маріупольському напрямку, де ворог активно використовував зброю, заборонену Мінськими домовленостями. Позиції поблизу Водяного і Чермалика противник накривав вогнем ствольної артилерії калібру 122 мм, застосовував кулемети і гранатомети різних систем. Захисників Широкиного і Павлополя обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, а по захисниках Широкиного, Павлополя, Водяного, Талаківки і Красногорівки били з мінометів калібру 82 мм. Поблизу Новотроїцького, Широкиного та Водяного проявляли активність ворожі снайпери. Захисників Широкиного із зенітної установки ЗУ-23-2, а Красногорівки - з протитанкового ракетного комплексу. По захисниках Мар’їнки вів вогонь танк.

На донецькому напрямку найбільшу активність ворог проявляв біля Авдіївки, Новгородського, Опитного і Троїцького. Протягом доби позиції українських захисників ворог обстрілював із великокаліберних кулеметів, гранатометів і з мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Поблизу населених пунктів Зайцевого і Пісків зафіксовано застосування ворогом стрілецької зброї та мінометів калібру 82 мм. З великокаліберних кулеметів і гранатометів різних систем противник обстрілював опорні пункти поблизу Невельського та Кам'янки.

На Луганщині найгарячіше було поблизу Новозванівки, де ворог застосовував гранатомети, кулемети і міномети калібру 82 мм.

Для зниження вогневої активності ворога підрозділи сил АТО відкривали вогонь у відповідь.