Події

11:19 26.03.2017

Останні осередки тління в Балаклії планується ліквідувати до кінця дня - Міноборони

Два останні осередки тління на військових складах у Балаклії Харківської області планується повністю ліквідувати 26 березня.

Як повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, про це під час ранкової наради координаційного штабу з ліквідації наслідків пожежі на 65-му арсеналі в Балаклії повідомив заступник міністра оборони Ігор Павловський.

"Інтенсивність вибухів на технічній території надалі зменшується, цієї ночі зафіксовано поодинокі детонації боєприпасів. Після завершення роботи пожежників здійснимо інженерну розвідку місцевості і працюватимемо далі", - сказав І.Павловский у неділю.

Він поінформував також, що військові сапери надалі очищують місцевість від вибухонебезпечних предметів на адміністративній території та по периметру військової частини.

Окрім цього, прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій зазначила, що станом на 7-му годину неділі на технічній території арсеналу в Балаклії спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності.

Протягом 25 березня пожеж на території м. Балаклії та прилеглих населених пунктів не зафіксовано.

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