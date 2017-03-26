Від обстрілу бойовиків у прифронтовому Зайцевому загинули дві людини

Тіла чоловіка та жінки виявив військовий медик після мінометного обстрілу з боку бойовиків.

Як повідомляє Бахмутський відділ поліції, в суботу о 18-й годині надійшла інформація від військового медика про те, що на вул. Рибалка, у дворі приватного будинку знайдено вбитих мирних жителів - чоловіка, 1959 р. н., та жінку, 1964 р. н.

Попередньо встановлено, що вони перебували на вулиці, коли бойовики розпочали мінометний обстріл населеного пункту.

Наразі інформації про інших загиблих або поранених немає.