У Балаклії ремонтні бригади розпочали відновлення житла громадян, газопостачання і ЛЕП

Ремонтні бригади розпочали роботи з відновлення пошкодженого житла громадян, газопостачання та ліній електропередач у м. Балаклії Харківської області, які були пошкоджені внаслідок пожежі та вибухів боєприпасів на військовому арсеналі, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"...на технічній території арсеналу пожежу ліквідовано. Це добра новина! Хоча спостерігаються ще поодинокі вибухи боєприпасів внаслідок тління окремих осередків, але радіус розльоту осколків уже не виходить за межі території арсеналу", - написав прем'єр на своїй сторінці в соцмережі Facebook у суботу.

Він зазначив, що вже розпочалося очищення і розмінування території - піротехніки постараються зробити це якнайшвидше.

"Ремонтні бригади розпочали роботи з відновлення пошкодженого житла громадян, газопостачання Балаклії та окремих ділянок ліній електропередач. Але ситуація ще не є безпечною - вже вилучено близько 300 вибухонебезпечних предметів", - повідомив В.Гройсман.

Він наголосив, що український уряд разом із Харківською обласною адміністрацією зробить усе, щоб відновити нормальне життя в місті та допомогти тим, хто постраждав.

Як повідомлялося, в ніч на 23 березня розпочалися вибухи на складах зберігання боєприпасів, розташованих неподалік м. Балаклії Харківської області.