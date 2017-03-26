У Балаклії поліція затримала ще двох мародерів

За минулу добу в м. Балаклії Харківської області поліція затримала двох підозрюваних у мародерстві безробітних місцевих жителів, повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області в неділю вдень.

"До Балаклійського відділу поліції звернувся 49-річний чоловік із повідомленням про те, що невідомі шляхом вільного доступу проникли до приміщення та скоїли крадіжку монітора, мікрохвильової печі, електрочайника, магнітоли, слюсарних інструментів. Працівники відділу поліції в скоєнні зазначеного кримінального злочину викрили 40- та 41-річного безробітних місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

У затриманих вилучено речові докази. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

Це вже третій випадок мародерства, зафіксований поліцією з 23 березня, коли з огляду на вибухи боєприпасів на артилерійських складах Міноборони з м. Балаклії евакуювали жителів. За підозрою в мародерстві затримано загалом чотирьох людей.