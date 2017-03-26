Події

12:33 26.03.2017

Електропостачання Балаклії буде повністю відновлено 26 березня, газопостачання - до 30 березня

Експертні групи оцінюють масштаб пошкоджень будівель на території, розмінованій після вибухів боєприпасів на артилерійських складах Міністерства оборони в м. Балаклії Харківської області, повідомила голова облдержадміністрації Юлія Світлична.

"За оцінкою наших експертів, близько 40 житлових будинків і об'єктів соціальної інфраструктури мають сильний ступінь руйнування і підлягають капітальному ремонту. Близько 100 об'єктів мають руйнування середнього ступеня", - наводить слова Ю.Світличної прес-служба обладміністрації.

За її словами, нині в евакуаційних пунктах надалі перебувають близько 1000 людей. Після того, як Державна служба з надзвичайних ситуацій закінчить розмінування території, де розташовані будинки людей, їм нададуть необхідний транспорт. Тих, чиї будинки потребуватимуть тривалого відновлення, керівництво області обіцяє забезпечити тимчасовим житлом.

"Підготовлено місця в готелі в Балаклії, який може розмістити до 60 людей, а також гуртожиток однієї з дитячих юнацьких спортивних шкіл, де зможуть проживати 30 осіб", - зазначила Ю.Світлична.

Вона також повідомила, що в неділю буде повністю відновлено електропостачання Балаклії, в усіх прилеглих селах світло вже є. Відновити газопостачання планується до наступного четверга.

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