Суд обрав запобіжний захід першому заступнику голови Шевченківської РДА Києва у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб

Печерський райсуд Києва застосував до першого заступника Шевченківської райдержадміністрації Віктора Андрєєва та його спільника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення застави розміром 2 млн грн кожному.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, у зв'язку з тим, що прокурор на судовому засіданні наполягав на заставі розміром 29 млн грн, що відповідає сумі завданої зловмисниками шкоди, наразі зазначені рішення суду вивчають на предмет можливого оскарження в цій частині.

Як повідомлялося, першого заступника голови райдержадміністрації Києва Віктора Андрєєва затримано за підозрою в створенні злочинної організації, що привласнила майно територіальної громади на 27 млн грн, а також заволоділа коштами приватних підприємств на суму 2 млн грн.