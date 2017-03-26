В ОРДЛО відмовляються надавати гарантії безпеки для проведення ремонтних робіт на Донбасі

До Спільного центру з контролю та координації припинення вогню на Донбасі (СЦКК) з 17 по 24 березня надійшло 40 заявок на проведення ремонтно-відновлювальних робіт пошкодженої інфраструктури, однак представники окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) відмовляються надавати гарантії безпеки, повідомляє українська сторона СЦКК.

Зокрема, за інформацією українських представників СЦКК на сторінці прес-центру штабу АТО в соцмережі Facebook 25 березня, заявки на проведення ремонтних робіт отримано від керівників підприємств ДТЕК "Донецькобленерго", комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу", ПАТ "Укрзалізниця" філія "Донецька залізниця" і Торговий дім "Нафтопродукт", які розташовані на територіях, підконтрольних Києву та окремим районам Донецької та Луганської областей.

"З боку Збройних сил України, а також військово-цивільних адміністрацій вжито вичерпних заходів для проведення ремонтно-відновлювальних робіт, що полягають у наданні гарантій безпеки та встановленні "режиму тиші" в районах, де працюють ремонтні бригади, і на території, підконтрольній уряду України, і ОРДЛО", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що українська сторона погодила 19 із 40 заявок на проведення робіт, зокрема на підконтрольній Києву території - шість, на суміжній - одну, на території ОРДЛО - п’ять.

"Проте такі роботи не можуть бути здійснені вже протягом останнього тижня через відмову з боку ОРДЛО в наданні аналогічних гарантій безпеки. Російська сторона СЦКК надала письмові повідомлення про гарантії безпеки з боку керівництва ОРДЛО лише щодо 15 із 40 заявок, при цьому ремонтно-відновлювальні роботи передбачаються виключно на території ОРЛО", - йдеться в повідомленні.

На думку української сторони СЦКК, російська сторона Спільного центру не приділяє належної уваги забезпеченню проведення ремонтно-відновлювальних робіт для відновлення електро- та водопостачання міст на всій території Донецької та Луганської областей.

"Такими діями керівництво ОРДЛО вкотре грубо порушує норми міжнародного права, відверто нехтує інтересами громадян, положеннями Мінських домовленостей та свідомо створює передумови для погіршення гуманітарної ситуації в містах", - заявляє українська сторона СЦКК.