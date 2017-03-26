Правоохоронці затримали двох людей, які організували масове виробництво та збут алкоголю на заході України

Правоохоронці викрили та припинили масштабне виробництво фальсифікованого алкоголю на Закарпатті.

Як повідомила прес-служба прокуратури Закарпатської області, в рамках кримінального провадження проведено 25 санкціонованих обшуків, під час яких вилучено 2 тис. ящиків "горілки", $120 тис., EUR117 тис. і 600 тис. грн. Крім того, вилучено обладнання для виготовлення алкогольної продукції, понад 5 тонн спирту, підроблені марки акцизного податку України, а також "чорну" бухгалтерію.

Затримано двох фігурантів справи, які організували виробництво та збут алкоголю. Прокуратура повідомила їм про підозру в скоєнні кримінального злочину за ч. 2 ст. 199 КК України (зберігання, придбання, перевезення з метою використання під час продажу товарів, збут підроблених марок акцизного податку), вчиненого за попередньою змовою групою осіб у великому розмірі, та ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів та з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів).

Цех із виготовлення фальсифікованої горілки розміщувався у Львівській області в м. Стриї, а основними каналами збуту "горілки" були західні регіони України. Встановлено, що лише за одну добу такий міні-завод міг виготовити до 2 тис. ящиків алкоголю, прибуток "ділків" сягав за цей самий час 0,5 млн грн. Встановлюють джерела постачання сировини для виробництва фальсифікованої продукції.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від п’яти до десяти років.