Майже 250 будівель у Балаклії пошкоджені внаслідок НП на артскладах

У Балаклії Харківської області зафіксовано пошкодження 243 будівель унаслідок пожежі з подальшою детонацією боєприпасів на розташованих поблизу артилерійських складах Міноборони України, що розпочалася в ніч на 23 березня.

"Балаклія. Зазнали пошкодження різного ступеня 243 будівлі, у тому числі 117 багатоквартирних будинків, 87 приватних будинків... 12 об'єктів соціальної сфери, 22 об'єкти інфраструктури та промисловості. Проводиться оцінка обсягів пошкоджень та руйнувань", - написав пополудні неділі у своєму акаунті у Twitter віце-прем'єр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ України Геннадій Зубко.

Він зазначив, що вже організовано видачу населенню будматеріалів для проведення первинного ремонту пошкоджених будівель.

Говорячи про ліквідацію наслідків НП на артскладах, Г.Зубко повідомив, що бригади піротехніків Держслужби України з надзвичайних ситуацій уже розмінували п’ять із дев’яти секторів м. Балаклії, а також сім інших населених пунктів.

"...Розмінування триває. Всього вилучено 820 вибухонебезпечних предметів", - написав він.

Віце-прем'єр поінформував, що роботи з відновлення енергопостачання та газопостачання міста і району тривають, а для забезпечення електропостачання с. Яковенкового залучено дві електростанції ДСНС.

"Аварійно-відновні роботи тривають. Залучено 64 аварійно-відновлювальні бригади", - зазначив Г.Зубко.

Крім того, за словами віце-прем’єр-міністра, на території армійського арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів періодичністю десять вибухів на годину.