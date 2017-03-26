У метро Києва чоловік упустив на ескалаторі свою валізу, травмувавши дівчину

На станції КП "Київський метрополітен" "Кловська" пасажир порушив правила поведінки в метро і впустив свою валізу на ескалаторі, внаслідок чого травм дістала дівчина, повідомляє в неділю прес-служба метрополітену і закликає пасажирів дотримуватися правил.

"Була травмована 25-річна дівчина. Постраждалу забрала швидка допомога", - повідомили в неділю в прес-службі Київського метрополітену.

Зокрема, в КП закликали дотримуватися правил поведінки в метрополітені, а особливо на ескалаторі, оскільки недбалість батьків уже неодноразово призводила до травмування дітей.

"Нагадуємо, що потрібно триматись за поручень (це вбереже від травм у разі раптової зупинки обладнання), не заступати за жовту обмежувальну лінію (взуття і ноги будуть цілі, це особливо стосується дітей), не підкладати пальці під поручень (і всі пальці на місці), не сідати на східці (нам правда не потрібні шматки навіть наймодніших пальт і спідниць), тримайте свій багаж і в жодному разі не ставте сумки чи валізи на поручень (не наражайте на небезпеку інших пасажирів)", - йдеться в повідомленні прес-служби метро.

У КП "Київський метрополітен" зазначили, що правила розміщені в кожному вагоні і постійно звучать на ескалаторних нахилах станцій, та закликали ще раз ознайомитися з ними.