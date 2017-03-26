Події

14:56 26.03.2017

Бойовики обстріляли з "Градів" приватний сектор Авдіївки, пошкоджені 18 будинків

Близько полудня неділі бойовики з реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град" обстріляли житловий сектор Авдіївки, внаслідок чого, за попередніми даними, пошкоджень дістали дев’ять приватних будинків, повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

"Близько 12:00 російські окупанти обстріляли з "Градів" Стару Авдіївку. Пошкоджені дев’ять приватних будинків. Інформація уточнюється", - написав голова Донецької адміністрації у своєму мікроблозі у Twitter у неділю вдень.

Водночас на своїй сторінці у Facebook він уточнив, що пошкоджень дістали приватні будинки на вул. Бєлінського, Добролюбова та Колосова, характер пошкоджень нині з'ясовується.

"За попередніми даними, ніхто з мирних жителів не постраждав", - поінформував П.Жебрівський.

Пізніше керівник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Донецькій області Наталії Шиман повідомила, що внаслідок обстрілу були пошкоджені 18 будинків Старої Авдіївки.

"Обстріл стався близько 11:30. За попередніми даними - пошкоджено 18 будинків, розташованих у старій частині міста. Постраждалих серед мирних жителів немає", - написала вона на своїй сторінці у Facebook у неділю вдень.

За словами представниці обласного главку поліції, в постраждалому районі нині працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки та з'ясовують, яка допомога потрібна людям.

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