На акції в Москві затримали Навального

Опозиціонера Олексія Навального затримали правоохоронці під час неузгодженої акції в центрі Москви, повідомили в штабі опозиціонера.

"Навальний затримано на Тріумфальній площі", - повідомили в штабі.

Напередодні столична поліція закликала москвичів не брати участі в неузгодженій акції, оскільки їхня "особиста безпека може опинитися під загрозою".

Як зазначалося в тексті застереження, московська поліція та міська влада "офіційно попереджають, що захід незаконний, і в умовах, що створилися, зростає ризик провокаційних дій, спрямованих на порушення громадського порядку". "Відповідальність за безпеку громадян, зокрема, покладена законом і на організаторів публічного заходу, про що їх було офіційно попереджено", - йшлося в повідомленні.

Перший заступник глави МВС РФ Олександр Горовой попередив учасників акції про можливі наслідки з огляду на неузгодженість заходу.

Прокуратура Москви також попередила організаторів про намір запобігти несанкціонованій акції в разі її проведення в центрі столиці.

"Попереджаємо, що будь-які спроби провести неузгоджений захід - пряме порушення закону. Правоохоронні органи будуть вимушені вживати всіх необхідних заходів для припинення провокацій, масових заворушень, будь-яких дій, що ведуть до порушення громадської безпеки, створюють умови для загрози життю і здоров'ю громадян", - сказав представник прокуратури.

Він повідомив, що прокуратура Центрального адміністративного округу направила застереження організаторам публічних заходів Олексію Навальному, Івану Жданову, Євгену Замятіну, В'ячеславу Гімаді та Олександру Помазуєву".

О.Навальний, незважаючи на попередження правоохоронних органів і незгоду столичної влади, заявляв про намір брати участь у неузгодженій акції.