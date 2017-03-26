З України намагалися вивезти старовинну шаблю та монети початку XIX століття

Старовинну шаблю, попередньо початку XIX століття, яку намагався потай перемістити через кордон України громадянин Португалії, виявили в прикордонники Луцького загону у взаємодії зі співробітниками Служби безпеки України.

"Старовинний предмет прикордонники спільно з працівниками фіскальної служби знайшли в конструктивних особливостях автомобіля "Мерседес", який прямував з України через пункт пропуску "Ягодин". Попередню інформацію про можливе незаконне переміщення культурних цінностей з території України прикордонники отримали заздалегідь від співробітників СБУ", - повідомляє в неділю прес-служба Держприкордонслужби України.

Шаблю, оздоблену ймовірно дорогоцінним камінням, та піхви до неї водій заховав під обшивкою багажного відділення автомобіля. Чоловіка разом із виявленим предметом передали до СБУ.

Також у суботу прикордонники Мостиського загону спільно з представниками фіскальної служби виявили в пункті пропуску "Шегині" 13 старовинних монет 1838-1924 років випуску.

"Здійснюючи перевірку автомобіля "Пежо" словацької реєстрації, яким керував громадянин України, оглядовою групою в салоні транспортного засобу були знайдені старовинні монети різного номіналу та року випуску. Зазначені монети передали до фіскальної служби для проведення експертизи", - йдеться в оприлюдненій інформації.