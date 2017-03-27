За минулу добу бойовики 88 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ, троє військовослужбовців загинуло, вісім дістали поранень

За минулу добу бойовики 88 разів обстріляли українські позиції в зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок чого троє військовослужбовців Збройних сил України загинуло, восьмеро дістало поранень, повідомили в штабі АТО.

"Ситуація в районі проведення АТО ускладнюється. За минулу добу російсько-терористичні війська 88 разів обстріляли позиції Збройних сил України. За минулу добу троє українських воїнів загинуло, вісім дістали поранень. Аби подавити вогневу активність противника наші підрозділи відкривали вогонь у відповідь", - йдеться в повідомленні на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook у понеділок уранці.

Найбільшу кількість обстрілів було зафіксовано на маріупольському напрямку. Центрами вогневого протистояння були Широкине та Водяне, захисників яких бойовики обстрілювали з артилерійських систем калібру 122 мм, із 120-мм мінометів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів. Крім того, в Широкиному по морських піхотинцях бияків танк і вели вогонь снайпери. З мінометів калібру 120-мм бойовики обстріляли українські позиції в районі Гнутового, Павлополя, Лебединського і Талаківки. З озброєння БМП стріляли в районі Новотроїцького. Поблизу Красногорівки та Мар’їнки бойовики активно застосовували гранатомети і великокаліберні кулемети.

Гаряче вчора було і на донецькому напрямку, де по українських позиціях бойовики застосували практично весь арсенал важкого озброєння. У районі Троїцького стріляли з 152-мм артилерійських систем, мінометів калібру 120-мм і 82-мм. Також міномети калібру 120-мм застосовувалися під час обстрілу Авдіївки та Луганського. Із 82-мм мінометів били по українських позиціях біля Кам'янки, Верхньоторецького та Авдіївки. Танк обстрілював Кам'янку, а БМП - опорні пункти поблизу Верхньоторецького і Пісків. Активізація снайперів бойовиків спостерігалася поблизу Троїцького.

На Луганщині з ПТРК бойовики обстріляли позиції ЗСУ поблизу Новозванівки. По Новоолександрівці, Катеринівці та Кримському вогонь вели з гранатометів.

З РСЗВ "Град-П" бойовики обстріляли вчора житлові квартали Авдіївки.