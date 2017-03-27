Вертоліт Мі-2 ЗСУ розбився поблизу Краматорська у неділю, загинули 5 людей

У неділю в районі населеного пункту Малинівка, розташованому неподалік Краматорська (Донецька обл.), розбився український військовий вертоліт Мі-2, повідомляє прес-служба Міноборони України.

"За однією з попередніх версій, падіння повітряного судна сталось унаслідок зіткнення з лінією електропередач. Наразі для з'ясування та уточнення причин авіаційної катастрофи та евакуації загиблих членів екіпажу на місці падіння вертольота працюють чергові сили пошуково-рятувального забезпечення та група офіцерів штабу антитерористичної операції", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Міноборони.

Пізніше спікер Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник в ефірі "112.Україна" в неділю ввечері уточнив, що, за попередніми даними, внаслідок падіння вертольота загинули п’ять людей.

"Це троє членів екіпажу і два пасажири", - сказав О.Мотузяник.