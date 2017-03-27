Події

09:37 27.03.2017

У Балаклії спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності

У Балаклії Харківської області фіксуються поодинокі вибухи, триває локалізація та ліквідація осередків займання, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7:00 27 березня піротехнічні розрахунки ДСНС очистили від вибухонебезпечних предметів територію м. Балаклії та дев'ять населених пунктів, що потрапили в зону надзвичайної ситуації. На технічній території арсеналу спостерігаються поодинокі вибухи боєприпасів різної інтенсивності", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

Для локалізації та ліквідації осередків займання залучено три пожежні танки, три інженерні машини розгородження (ІМР) і три пожежні автомобілі Міністерства оборони, для підвезення води залучено три пожежні автомобілі ДСНС.

У зоні надзвичайної ситуації відключено газопостачання, тимчасово призупинену роботу потенційно небезпечних об'єктів, закрито повітряний простір в радіусі 40 км.

До ліквідації наслідків надзвичайної ситуації залучені 2 тис. 663 людини і 236 од. техніки, зокрема від ДСНС - 420 осіб та 107 од. тех., 15 піротехнічних розрахунків (75 осіб та 27 од. тех.).

На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації, очолюваний головою Балаклійської райдержадміністрації Степаном Масельським.

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