Події

09:52 27.03.2017

Розмінування Балаклії завершено

Розмінування м. Балаклії та інших населених пунктів Харківської області, постраждалих унаслідок вибухів боєприпасів на артилерійських складах Міністерства оборони, завершено, повідомила голова облдержадміністрації Юлія Світлична.

"Розмінування у м. Балаклії та населених пунктах Балаклійского району завершено! Усього було вилучено близько 1000 вибухонебезпечних предметів", - написала Ю.Світлична на своїй сторінці у Facebook у неділю ввечері.

Вона повідомила також, що електропостачання відновлено у 95% абонентів, що були відключені.

"По решті є серйозні руйнування енергомережі, аварійні бригади працюють у посиленому режимі", - зазначила Ю.Світлична.

За її словами, відновити газопостачання в усіх населених пунктах району планується протягом двох-трьох днів.

"Роботи активно проводяться, в деяких селах газопостачання вже відновлено, завтра почнеться підключення міста", - написала Ю.Світлична.

Вона також повідомила про початок робіт із відновлення пошкоджених житлових будівель.

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