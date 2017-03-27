Події

10:56 27.03.2017

Єлісєєв: Росія реалізує на Донбасі придністровський сценарій, не виключені псевдореферендуми або фейкові вибори

В Адміністрації президента заявляють, що Росія реалізує на Донбасі придністровський сценарій.

"Те, що нині відбувається, - це повзуче перетворення ситуації на придністровський сценарій. Тому не виключено проведення якихось референдумів або навіть фейкових місцевих виборів, від яких Росія відмежується, але насправді де-факто буде всіляко це підтримувати і пропагувати", - сказав заступник голови АП Костянтин Єлісєєв в інтерв'ю газеті "Сегодня".

У цьому контексті, за його словами, все залежатиме і від позиції України і від ефективної співпраці з країнами-партнерами для того, щоб це зупинити.

Водночас, додав він, на відміну від Придністров'я, Росія на Донбасі не зацікавлена в припиненні військових дій, обстрілів, провокацій, диверсій. "За допомогою ескалації напруження вона намагається дестабілізувати політичну та економічну ситуацію в країні, створити так звану контрольовану нестабільність, щоб не дати Україні створити позитивний фон для активного та успішного проведення реформ. Росії потрібен постійний осередок нестабільності, що вона на сьогодні і здійснює на Донбасі", - наголосив К.Єлісєєв.

У цій ситуації, за його словами, Україна робитиме все можливе, щоб скоординувати і мобілізувати глобальну проукраїнську коаліцію, чинити тиск на Москву для демонстрування політичної волі виконувати Мінські домовленості. "І, звісно ж, ми надалі просуваємо процес деокупації Криму", - сказав він.

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