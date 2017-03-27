Події

10:59 27.03.2017

НАЗК перевірить декларації 4 суддів Вищого госпсуду

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розпочинає повну перевірку декларацій 11 осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, серед яких четверо суддів Вищого господарського суду України.

Як повідомляє в понеділок уранці прес-служба НАЗК, таке рішення ухвалено на засіданні агентства. Підставою для проведення повної перевірки декларацій стала інформація про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей, отримана НАЗК від фізичних осіб, громадських організацій та правоохоронних органів.

"Зокрема, уповноважені особи НАЗК перевірять декларації чотирьох суддів Вищого господарського суду України, п’ятьох народних депутатів України, посадових осіб апарату Верховної Ради України, Харківської обласної державної адміністрації", - повідомляє прес-служба агентства.

При цьому в НАЗК зазначили, що початком здійснення повної перевірки декларації є день, наступний за днем ухвалення відповідного рішення.

Крім того, НАЗК повідомляє про чотири відмови у проведенні повної перевірки декларацій за зверненнями фізичних, юридичних осіб, засобів масової інформації та інших джерел про можливе відображення у деклараціях недостовірних відомостей.

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