Події

11:05 27.03.2017

ЄБРР може інвестувати в АПК України до EUR200 млн у 2017 році

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) у 2017 році планує інвестувати в сільське господарство України EUR150-200 млн, повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

"У 2017 році ми сподіваємося вийти приблизно на EUR150-200 млн, як мінімум. Очікуємо відновлення економічної активності та, як результат, підвищення потреби компаній в робочому капіталі та інвестиціях", - наведено в повідомленні слова голови представництва ЄБРР в Україні Шевкі Аджунера.

За його словами, ЄБРР планує і надалі підтримувати диверсифікацію агробізнесу в Україні, його вихід на новий рівень розвитку.

Окрім кредитування, іншими аспектами підтримки ЄБРР є участь у діалозі з питань політики та регулювання агросектора, надання технічної допомоги і платформи для обміну думками щодо функціонування м'ясної промисловості та молочного сектора.

ЄБРР також підтримує формування та зміцнення сільськогосподарських кооперативів та інститутів самоврядування в різних галузях агросектора.

"Останні вісім-дев'ять місяців ми посилюємо фінансову підтримку малих і середніх підприємств. Крім того, при наданні фінансування намагаємося сприяти підвищенню ефективності управління, впровадженню нових технологій в агробізнесі", - зазначив Ш.Аджунер.

Як повідомлялося, директор представництва ЄБРР в Україні розраховує на збільшення інвестицій банку в реалізацію проектів у країні в 2017 році до EUR1 млрд.

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