Події

11:07 27.03.2017

Країни-члени ГУАМ домовилися про взаємне визнання митних процедур - Гройсман

Країни-члени ГУАМ (Грузія-Україна-Азербайджан-Молдова) домовилися про взаємне визнання деяких митних процедур.

Відповідний протокол про взаємне визнання окремих результатів митних процедур щодо товарів і транспортних засобів, які переміщуються через державні кордони країн-членів ГУАМ, підписали представники країн організації в Києві в понеділок.

Перед підписанням документа прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив: "Важливо, що ми підпишемо сьогодні документ, який визначатиме поглиблення нашої співпраці між митними органами. Безумовно, коли ми говоримо про зону вільної торгівлі, у нас має бути дуже якісно побудована робота наших митних органів. І цей протокол, мені здається, буде дуже хорошим кроком, коли ми в співпраці визнаватимемо митні процедури наших країн".

За словами прем'єра України, взаємне визнання митних процедур сприятиме зростанню торгівлі між країнами.

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