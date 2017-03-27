Події

12:04 27.03.2017

Злочинця, який викрав маршрутку у Києві та поранив поліцейського, затримали у Фастові

Зловмисника, який 2 березня викрав маршрутку в Києві та поранив працівника поліції, затримано у м. Фастові Київської області, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, поліція затримала сьогодні у Фастові (Київська область - ІФ)", - написав С.Князєв у понеділок у Twitter.

Він повідомив, що зловмисник - 29-річний житель Київської області, якого було звільнено за "законом Савченко".

Як повідомлялося, 2 березня в Дніпровському районі Києва чоловік, погрожуючи зброєю, викрав маршрутку, а під час втечі від поліції відкрив стрільбу, поранивши в ногу працівника поліції. Під час втечі він зупинився в приватному секторі, кинув маршрутку і почав втікати. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

ВАЖЛИВЕ

Політикани, винні в загибелі нацгвардійців біля ВР 31 серпня 2015 року, не понесли відповідальності - Порошенко

Під час АТО загинули 193 нацгвардійці - Порошенко

Країни-члени ГУАМ домовилися про взаємне визнання митних процедур - Гройсман

Єлісєєв: Росія реалізує на Донбасі придністровський сценарій, не виключені псевдореферендуми або фейкові вибори

Розмінування Балаклії завершено

ОСТАННЄ

Порошенко: У планах до 2020 року привести Нацгвардію України за структурою та складом до аналогічних органів країн НАТО та ЄС

Українська прокуратура повідомила про підозру в злочинах генералу ЗС РФ Завізьону, який командував "1 АК ДНР", його оголошено в розшук

Частина Попаснянського району знеструмлена через пошкодження бойовиками ЛЕП

Рівненська АЕС продовжила поточний ремонт 3-го блока до 1 квітня

Пенсіонерів, які отримували виплати в "дочках" російських банків, обслуговуватиме "Укрпошта"

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
http://price.ua/catalog5766.html
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА