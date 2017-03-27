Злочинця, який викрав маршрутку у Києві та поранив поліцейського, затримали у Фастові

Зловмисника, який 2 березня викрав маршрутку в Києві та поранив працівника поліції, затримано у м. Фастові Київської області, повідомив голова Національної поліції Сергій Князєв.

"Зловмисника, який викрав маршрутку в Києві, поліція затримала сьогодні у Фастові (Київська область - ІФ)", - написав С.Князєв у понеділок у Twitter.

Він повідомив, що зловмисник - 29-річний житель Київської області, якого було звільнено за "законом Савченко".

Як повідомлялося, 2 березня в Дніпровському районі Києва чоловік, погрожуючи зброєю, викрав маршрутку, а під час втечі від поліції відкрив стрільбу, поранивши в ногу працівника поліції. Під час втечі він зупинився в приватному секторі, кинув маршрутку і почав втікати. Слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.