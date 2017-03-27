Події

12:21 27.03.2017

Пенсіонерів, які отримували виплати в "дочках" російських банків, обслуговуватиме "Укрпошта"

Пенсійний фонд України припиняє фінансування відділень "дочок" російських банків, а українським пенсіонерам запропоновано альтернативні варіанти отримання пенсій.

Як повідомляє прес-служба Пенсійного фонду, у зв'язку з рішенням Ради національної безпеки і оборони про санкції (указ президента від 15 березня 2017 року), зокрема, "передбачено заборону розміщувати державні кошти на рахунках... Публічного акціонерного товариства "Сбербанк", Відкритого акціонерного товариства "ВіЕс Банк", Відкритого акціонерного товариства "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк", Відкритого акціонерного товариства "ВТБ Банк" та Відкритого акціонерного товариства "БМ Банк".

У свою чергу видання "Сегодня" повідомляє в понеділок із посиланням на прес-службу Пенсійного фонду, що з 1 квітня українські пенсіонери, які одержують виплати в російських банках за пенсійними картками, отримуватимуть свої гроші у відділеннях "Укрпошти" за місцем реєстрації (прописки)

Дата виплати пенсії зберігається.

Картки клієнтів "дочок" російських банків не заблоковані, ними можна розраховуватися і знімати гроші у банкоматах. Якщо пенсіонер не хоче або не може ходити по пенсію на пошту, він має звернутися до райуправління ПФ за місцем проживання і переоформити отримання пенсії в українському банку за карткою. Можна також написати заяву, щоб листоноша приносив пенсію додому, пише "Сегодня".

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