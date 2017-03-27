Рівненська АЕС продовжила поточний ремонт 3-го блока до 1 квітня

Рівненська АЕС продовжила до 1 квітня поточний ремонт третього енергоблоку, тоді як раніше передбачалося завершити його 25 березня, повідомила прес-служба держпідприємства "НАЕК "Енергоатом".

Третій блок РАЕС був відключений від мережі 11 березня на поточний ремонт для пошуку та усунення міжконтурної нещільності парогенераторів.

Станом на ранок понеділка в роботі перебувають 13 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС країни. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС - 40-ва доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки становлять: для ЗАЕС - 4900 МВт, РАЕС - 1650 МВт, ЮУАЕС - 2315 МВт, ХАЕС - 2020 МВт.

Балансове обмеження на 6:00 27 березня становить 195 МВт.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми.

Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатують чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 МВт із 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 МВт із 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1000 МВт із 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1000 МВт із 2004 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України, експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.