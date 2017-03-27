Події

12:29 27.03.2017

Рівненська АЕС продовжила поточний ремонт 3-го блока до 1 квітня

Рівненська АЕС продовжила до 1 квітня поточний ремонт третього енергоблоку, тоді як раніше передбачалося завершити його 25 березня, повідомила прес-служба держпідприємства "НАЕК "Енергоатом".

Третій блок РАЕС був відключений від мережі 11 березня на поточний ремонт для пошуку та усунення міжконтурної нещільності парогенераторів.

Станом на ранок понеділка в роботі перебувають 13 із 15 енергоблоків чотирьох діючих АЕС країни. На енергоблоці №3 Запорізької АЕС - 40-ва доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки становлять: для ЗАЕС - 4900 МВт, РАЕС - 1650 МВт, ЮУАЕС - 2315 МВт, ХАЕС - 2020 МВт.

Балансове обмеження на 6:00 27 березня становить 195 МВт.

Показники, що характеризують радіаційний, протипожежний та екологічний стан на проммайданчиках усіх АЕС країни, перебувають у межах норми.

Рівненська АЕС розташована на північному заході Рівненської області. На станції експлуатують чотири енергоблоки сумарною потужністю 2 835 МВт: блок №1 (ВВЕР-440) потужністю 420 МВт із 1980 року, блок №2 (ВВЕР-440) потужністю 415 МВт із 1981 року, блок №3 (ВВЕР-1000) потужністю 1000 МВт із 1986 року, блок №4 (ВВЕР-1000) потужністю 1000 МВт із 2004 року.

"Енергоатом" є оператором усіх чотирьох діючих АЕС України, експлуатує 15 енергоблоків, оснащених водо-водяними енергетичними реакторами загальною встановленою електричною потужністю 13,835 ГВт.

ВАЖЛИВЕ

Політикани, винні в загибелі нацгвардійців біля ВР 31 серпня 2015 року, не понесли відповідальності - Порошенко

Під час АТО загинули 193 нацгвардійці - Порошенко

Злочинця, який викрав маршрутку у Києві та поранив поліцейського, затримали у Фастові

Країни-члени ГУАМ домовилися про взаємне визнання митних процедур - Гройсман

Єлісєєв: Росія реалізує на Донбасі придністровський сценарій, не виключені псевдореферендуми або фейкові вибори

ОСТАННЄ

Порошенко: У планах до 2020 року привести Нацгвардію України за структурою та складом до аналогічних органів країн НАТО та ЄС

Українська прокуратура повідомила про підозру в злочинах генералу ЗС РФ Завізьону, який командував "1 АК ДНР", його оголошено в розшук

Частина Попаснянського району знеструмлена через пошкодження бойовиками ЛЕП

Пенсіонерів, які отримували виплати в "дочках" російських банків, обслуговуватиме "Укрпошта"

ЄБРР може інвестувати в АПК України до EUR200 млн у 2017 році

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
купить постельное бельё
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА