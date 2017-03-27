Події

12:32 27.03.2017

Частина Попаснянського району знеструмлена через пошкодження бойовиками ЛЕП

За минулу добу внаслідок обстрілу пошкоджена лінія електропередач, відключена повітряна лінія ПЛ-10КВ №10, повідомляє в понеділок заступник голови Луганської облдержадміністрації Юрій Клименко.

"Без електропостачання населені пункти Попаснянського району (Троїцьке, Новозванівка, Вискрива), 219 абонентів", - написав Ю.Клименко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що поранені двоє українських військовослужбовців, обидва 1986 року народження.

Як повідомлялося, за даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу бойовики 88 разів обстріляли українські позиції в зоні проведення антитерористичної операції, внаслідок чого троє військовослужбовці Збройних сил України загинули, вісім дістали поранень.

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