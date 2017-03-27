Події

12:35 27.03.2017

Під час АТО загинули 193 нацгвардійці - Порошенко

Президент України Петро Порошенко повідомив, що за час проведення АТО загинули 193 військовослужбовців Національної гвардії України.

"1175 воїнів заслужено отримали високі державні нагороди. 193 гвардійці загинули, захищаючи Україну", - сказав президент, відвідуючи полігон Нацгвардії в Нових Петрівцях у понеділок.

П.Порошенко також розповів про присвоєння звання Герой України військовослужбовцям Нацгвардії України.

"Сьогодні я прийняв рішення присвоїти високе звання Герой України Євгену Львовичу Тельнову (нацгвардієць із батальйону "Донбас", позивний "Усач" - ІФ), знаменитому "Усачу", який загинув 15 лютого 2015 року в боях поблизу Широкиного, особисто знищивши кілька танків противника, які готували наступ на мирний Маріуполь", - повідомив президент.

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