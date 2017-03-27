Українська прокуратура повідомила про підозру в злочинах генералу ЗС РФ Завізьону, який командував "1 АК ДНР", його оголошено в розшук

Головна військова прокуратура України повідомила про підозру у вчиненні низки злочинів командувачу 41-ї загальновійськової армії Центрального військового округу Збройних сил Російської Федерації генерал-майору Олексію Завізьону.

"О.Завізьона обґрунтовано підозрюють у тому, що він у період із лютого по липень 2015 року за попередньою змовою групою з іншими представниками влади та посадовими особами Збройних сил Російської Федерації, виконуючи обов'язки командувача 1-го армійського корпусу - незаконного збройного формування, так званого народного ополчення ДНР, шляхом віддання наказів, контролю їх виконання і координації дій, через підлеглих службових осіб ЗС РФ, забезпечив на території Донецької та Луганської областей щоденне ведення підпорядкованими незаконними збройними підрозділами обстрілів позицій сил АТО та вчинення збройних нападів на військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів", - йдеться в оприлюдненому у вівторок повідомленні прес-служба Генпрокуратури України.

В інформації зазначено, що внаслідок вчинення зазначеними співучасниками перерахованих умисних дій загинули не менше 3 тис. і були поранені понад 8 тис. військовослужбовців ЗСУ та інших воєнізованих формувань, залучених до проведення АТО, тимчасово окуповано райони Донецької та Луганської областей і завдано значних матеріальних збитків державі Україна.

Зокрема, О.Завізьону повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків), ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 437 КК України (ведення агресивної війни), ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації).

"Підозрюваного оголошено в розшук, готується клопотання про надання дозволу на затримання з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомляє управління зі зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Згідно з даними з відкритих джерел, Завізьон Олексій Володимирович (нар. 13 травня 1965, Нарва, Естонська РСР) — російський воєначальник, генерал-майор (2007 р.), командувач 41-ї армією Центрального військового округу ЗС РФ (з 2015 р.).