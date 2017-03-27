Порошенко: У планах до 2020 року привести Нацгвардію України за структурою та складом до аналогічних органів країн НАТО та ЄС

Розвиток Національної гвардії України відбувається відповідно до Програми розвитку, розрахованої до 2020 року, що передбачає її наближення до стандартів країн-членів НАТО та ЄС.

"Її (програми - ІФ) реалізація, як відомо, передбачає наближення Національної гвардії за структурою та складом до аналогічних органів держав-членів НАТО та ЄС. Саме тому основні зусилля із бойової та спеціальної підготовки зосереджуються на вивченні та впровадженні в систему бойової підготовки процедур підготовки, які застосовують саме в тих країнах", - заявив президент України Петро Порошенко у військовій частині Нацгвардії в с. Нові Петрівці (Київська обл.) в понеділок під час святкових заходів із нагоди третьої річниці НГУ.

За його словами, заплановано подальше оснащення гвардії сучасними системами військового радіозв'язку, засобами військової розвідки тактичного рівня, зокрема безпілотними авіаційними комплексами.

"На черзі - відновлення в повному обсязі непорушних військових запасів для забезпечення формувань воєнного часу", - зазначив П.Порошенко.

Глава держави нагадав, що в Національній гвардії введено в дію інститут військового духовенства і вже здійснюється підбір священнослужителів для укомплектування 44 посад капеланів у військових частинах.