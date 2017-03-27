Політикани, винні в загибелі нацгвардійців біля ВР 31 серпня 2015 року, не понесли відповідальності - Порошенко

Президент України Петро Порошенко шкодує, що українські політики, винні в загибелі військовослужбовців Національної гвардії України під час акції протесту біля будівлі Верховної Ради України 31 серпня 2015 року, досі не понесли відповідальності.

"Як це не прикро, але маю нагадати, оскільки з пісні слів не викинеш, що чотири солдати Нацгвардії загинули 31 серпня 2015 року не на фронті, де ворог очевидний і зрозумілий, - загинули біля стін Верховної Ради України, на площі Конституції, де їх убили гранатами обдурені політиканами люди, які називають себе патріотами", - сказав президент під час відвідування полігону Нацгвардії в Нових Петрівцях у понеділок.

За його словами, суд над виконавцями вже йде. "А що стосується політиканів, то, на жаль, вони цілком комфортно почуваються, мелькають на телеекранах і співають у хорі "дострокових виборів", - сказав президент.