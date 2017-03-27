Події

13:33 27.03.2017

Троє українських військових загинуло, 8 поранені в зоні АТО за минулу добу

Троє українських військовослужбовців загинуло, ще вісім дістали поранень у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі за минулу добу, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу внаслідок бойових дій троє українських військових загинуло, вісім дістали поранень", - повідомив А.Лисенко в Києві в понеділок.

Він уточнив, що всі загиблі військові під час бойових дій - загинули під час обстрілів.

"Троє загиблих - це район Авдіївки. Там же троє були поранені. Ще один поранений був біля Верхньоторецька, один - в Гнутовому, один - у Водяному і два - в Талаківці", - повідомив речник Міноборони.

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