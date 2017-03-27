Події

13:35 27.03.2017

Жертвами аварії вертольота Мі-2 в неділю стали п'ять офіцерів ЗСУ

Троє членів екіпажу та двоє пасажирів, які загинули внаслідок аварії вертольота Мі-2 в районі населеного пункту Малинівка неподалік Краматорська (Донецька обл.), були офіцерами Збройних сил України, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Троє членів екіпажу та двоє пасажирів загинули. Встановлено, що падіння повітряного судна сталося внаслідок зіткнення з лінією електропередач. Усі п'ять загиблих - офіцери Збройних сил України", - повідомив А.Лисенко в Києві в понеділок.

Він зазначив, що висновки про падіння вертольота внаслідок зіткнення з ЛЕП зробила комісія, яка працювала на місці: обстежувала уламки повітряного судна та збирала свідчення очевидців.

Як повідомлялося, в неділю, 26 березня, в районі населеного пункту Малинівка, розташованому неподалік Краматорська, розбився український військовий вертоліт Мі-2.

За однією з попередніх версій, падіння повітряного судна сталося внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

Пізніше речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник уточнив, що, за попередніми даними, внаслідок падіння вертольота загинули п’ять осіб - троє членів екіпажу та двоє пасажирів.

ВАЖЛИВЕ

Арешт рахунків КП "Київський метрополітен" - спланована диверсія, переконані в КМДА

Троє українських військових загинуло, 8 поранені в зоні АТО за минулу добу

Політикани, винні в загибелі нацгвардійців біля ВР 31 серпня 2015 року, не понесли відповідальності - Порошенко

Під час АТО загинули 193 нацгвардійці - Порошенко

Злочинця, який викрав маршрутку у Києві та поранив поліцейського, затримали у Фастові

ОСТАННЄ

УТОЧНЕНА: "Укргазвидобування" 25 березня скоротило видобуток газу на 4% через переведення годинників на "літній час"

Суд оштрафував Навального на 20 тис. рублів

Суд зобов'язав Кабмін відновити розгляд заявки Yuzgaz щодо Юзівської площі

Україна та Молдова протягом місяця звернуться до Єврокомісії щодо будівництва ГЕС на Дністрі

Світлична: 265 будівель, зокрема 2 школи та 2 дитсадки, пошкоджені внаслідок вибухів на артскладах у Балаклії

РЕКЛАМА

SOCIAL

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Loading...
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
ПОГОДА
изучение английского
price.ua
Квартиры в Вишневом
РЕКЛАМА