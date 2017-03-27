Жертвами аварії вертольота Мі-2 в неділю стали п'ять офіцерів ЗСУ

Троє членів екіпажу та двоє пасажирів, які загинули внаслідок аварії вертольота Мі-2 в районі населеного пункту Малинівка неподалік Краматорська (Донецька обл.), були офіцерами Збройних сил України, повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"Троє членів екіпажу та двоє пасажирів загинули. Встановлено, що падіння повітряного судна сталося внаслідок зіткнення з лінією електропередач. Усі п'ять загиблих - офіцери Збройних сил України", - повідомив А.Лисенко в Києві в понеділок.

Він зазначив, що висновки про падіння вертольота внаслідок зіткнення з ЛЕП зробила комісія, яка працювала на місці: обстежувала уламки повітряного судна та збирала свідчення очевидців.

Як повідомлялося, в неділю, 26 березня, в районі населеного пункту Малинівка, розташованому неподалік Краматорська, розбився український військовий вертоліт Мі-2.

За однією з попередніх версій, падіння повітряного судна сталося внаслідок зіткнення з лінією електропередач.

Пізніше речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник уточнив, що, за попередніми даними, внаслідок падіння вертольота загинули п’ять осіб - троє членів екіпажу та двоє пасажирів.