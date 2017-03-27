До лікарні Дніпра доправили 11 поранених бійців із зони проведення АТО

До Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І.Мечникова протягом вихідних доправили 11 українських бійців, троє з яких у вкрай важкому стані, повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" головний лікар лікарні Сергій Риженко.

"Троє важких бійців мають поранення в голову і два в живіт. Зараз оперують одного з важких. Двох інших готують до операції. Те, чого інші досягають силою, лікарі-мечниковці перемагають професіоналізмом і терпінням", - сказав С.Риженко в коментарі агентству в понеділок.

За його словами, від початку 2017 року до лікарні Мечникова доправили понад 100 поранених бійців із зони проведення АТО, з травня 2014 року - більше ніж 2,5 тис. людей.