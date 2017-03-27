У Києві у вихідні демонтували 10 нелегальних газових заправок - КМДА

Столична влада спільно з правоохоронними органами протягом вихідних, 25-26 березня, демонтувала десять нелегальних газових автозаправок у трьох районах Києва, повідомив керівник апарату Київської міської державної адміністрації Володимир Бондаренко.

"Протягом вихідних силами міських служб, прокуратури, патрульної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій у місті демонтували десять нелегально розміщених автогазозаправних пунктів у Подільському, Оболонському та Голосіївському районах", - сказав він на брифінгу в Києві в понеділок.

За словами В.Бондаренка, від початку поточного року в Києві демонтували 72 такі автозаправні пункти.

Він зазначив, що демонтовані заправки провадили діяльність без дозвільної документації з порушенням норм безпеки.