Світлична: 265 будівель, зокрема 2 школи та 2 дитсадки, пошкоджені внаслідок вибухів на артскладах у Балаклії

Унаслідок вибухів боєприпасів на артилерійських складах Міноборони в м. Балаклії Харківської області та прилеглих селах встановлено пошкодження 265 будівель, зокрема 231 житлового будинку (114 приватні та 117 багатоквартирних), 22 об'єктів інфраструктури і промисловості, 12 об'єктів соціальної сфери (зокрема двох шкіл і двох дитячих садків).

"Усі 265 будівель обстежено, складено акти. Аварійні роботи (закриття віконних і дверних прорізів) виконано вже на 80%, до кінця дня плануємо їх закінчити", - повідомляє прес-служба Харківської облдержадміністрації з посиланням на керівника ОДА Юлію Світличну в понеділок.

За її словами, протягом понеділка будівельні компанії планують розпочати відновлювальні роботи покрівель, віконних і дверних прорізів.

"Наразі складають відповідні поадресні графіки робіт, йде розміщення будівельників, завезення інструментів, техніки і обладнання. Планується робота 11 будівельних компаній Харкова та Харківської області. Цих сил достатньо", - сказала Ю.Світлична.

За її інформацією, на ранок понеділка в пунктах евакуації залишалися 270 жителів Балаклійського району. На ранковому засіданні регіонального штабу з ліквідації наслідків НС було ухвалено рішення про повернення людей додому.

Ю.Світлична повідомила, що один із пошкоджених дитячих садків планується відновити за два-три дні, в другому (у селищі Нафтовиків) потрібен капітальний ремонт.

За словами голови ОДА, за час ліквідації надзвичайної події до Балаклійського району надійшло понад 120 тонн гуманітарної допомоги, зокрема більше ніж 50 тонн продуктів харчування, медикаментів і засобів гігієни та понад 70 тонн будматеріалів.