Події

14:25 27.03.2017

Арешт рахунків КП "Київський метрополітен" - спланована диверсія, переконані в КМДА

Арешт рахунків КП "Київський метрополітен" є спланованою диверсією для дестабілізації одного з основних транспортних підприємств столиці, вважають у Київській міській державній адміністрації (КМДА) та сподіваються на санкції стосовно ТОВ "Укррослізинг", на користь якого можуть стягнути 2 млрд грн.

"На наше глибоке переконання, це (арешт рахунків за рішенням Київського апеляційного господарського суду - ІФ) схоже на чітко сплановану диверсію з метою дестабілізувати роботу одного з основних транспортних підприємств столиці", - сказав керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко на брифінгу в Києві в понеділок.

Він зазначив, що арешт рахунків ставить під загрозу функціонування комунального підприємства, унеможливлює виплату заробітної плати працівникам, а також належну експлуатацію та ремонт рухомого складу.

В.Бондаренко визнав, що боргові зобов'язання КП "Київський метрополітен" є, але не в тому обсязі, який визначив суд.

"Перш ніж оплачувати 2 млрд грн із кишені киян, ми маємо чітко розібратися в законності або незаконності відповідної додаткової угоди", - заявив чиновник.

"Місто сподівається на те, що і Кабінет Міністрів України, і РНБО, і Генеральна прокуратура належним чином відреагують на звернення (Київської міської ради - ІФ). Ми чекаємо на можливість запровадження санкцій стосовно цієї компанії, і головне - не дати можливості безпідставно списати з рахунків комунального підприємства "Київський метрополітен" або міста 2 млрд грн", - сказав він.

В.Бондаренко також зазначив, що комісія Київради встановила, що є прямий зв'язок ТОВ "Укррослізинг" з російською компанією ТОВ "Веблізинг", яка є дочірньою компанією Зовнішекономбанку Росії.

Як повідомлялося раніше, депутати Київської міської ради 23 березня ухвалили рішення звернутися до президента України, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо розгляду питання заборгованості КП "Київський метрополітен" на засіданні РНБО, оскільки ситуація, що склалася, може загрожувати зупинкою столичного метро.

За інформацією прес-служби Київради, в 2009 році тодішня столична влада уклала договір про купівлю 100 вагонів метро на умовах фінансового лізингу з компанією "Укррослізинг". У період із 2010-го по 2013 роки Київ заборгував цьому підприємству майже 2 млрд грн. За позовом цієї компанії суд заарештував 100 вагонів столичного метро. А днями, за постановою суду, виконавча служба заарештувала тепер уже рахунки комунального підприємства "Київський метрополітен".

За словами депутата Київради Олександра Харченка, рада розцінює дії "Укррослізингу", структури безпосередньо афілійованої з країною-агресором - Російською Федерацією, як спрямовані на здійснення прямої економічної агресії проти України.

Саме тому Київрада звертається до парламенту, уряду та РНБО з клопотанням про застосування санкцій стосовно ТОВ "Укррослізинг" та надання відповідних доручень ГПУ, СБУ і МВС активізувати розслідування у рамках наявних кримінальних проваджень і відкрити нові провадження за фактами, встановленими тимчасовою комісією Київради для запобігання блокуванню роботи комунального підприємства "Київський метрополітен". Відповідне звернення підтримали 89 депутатів.

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