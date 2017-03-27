Події

14:30 27.03.2017

Україна та Молдова протягом місяця звернуться до Єврокомісії щодо будівництва ГЕС на Дністрі

Україна та Молдова мають намір протягом місяця звернутися до Європейської Комісії для здійснення аналізу планів України щодо будівництва нових гідроелектростанцій на р. Дністер, повідомив прем'єр-міністр Молдови Павел Філіп.

"Думаю, що протягом одного місяця буде вироблено спільне звернення до Єврокомісії для того, щоб вони допомогли нам розібратися і зробити глибокий аналіз, якими будуть наслідки спорудження цієї гідроелектростанції на річці Дністер", - сказав П.Філіп журналістам за підсумками засідання глав урядів країн-членів ГУАМ (Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова) в Києві в понеділок.

Він також зазначив, що на зустрічі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом обговорювалося питання екосистеми річки Дністер у контексті наміру встановити там гідроелектростанції.

У свою чергу В.Гройсман наголосив, що першочерговим є питання екосистеми.

"Буде проведено необхідну оцінку, і перше питання - це екологія. Ми в дуже хорошому діалозі", - розповів український прем'єр.

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