Суд зобов'язав Кабмін відновити розгляд заявки Yuzgaz щодо Юзівської площі

Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним рішення Кабінету Міністрів України про відмову Yuzgaz B. V. (Нідереланди) в участі в угоді про розподіл продукції (УРП) щодо Юзівської площі (Харківська та Донецька обл.), зобов'язав уряд відновити розгляд відповідної заявки.

Рішення суду у цій справі від 20 березня оприлюднено в Єдиному держреєстрі.

"Суд встановив, що компанія Yuzgaz інвестувала кошти в придбання конкурсної документації, пов'язаної з УРП... Загальна сума вкладених коштів перевищує суму в $100 тис. Крім того, внесла передоплату за участь в УРП у розмірі $800 тис. Стаття 6 угоди про сприяння та взаємний захист інвестицій між Україною та Нідерландами передбачає, що жодна з договірних сторін не вживатиме заходів, що позбавляють прямо або побічно громадян іншої договірної сторони їхніх інвестицій. Суд дійшов висновку, що Кабмін, прийнявши оскаржуване рішення, фактично позбавив позивача права на повноцінне використання його інвестиційного потенціалу", - йдеться в обґрунтуванні судового вердикту.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 2 листопада 2016 року відмовив нідерландській Yuzgaz B. V. в участі в УРП щодо Юзівської площі.

Засновником Yuzgaz є інвестиційний фонд Emerstone Energy, що входить до Emerstone Capital Partners бізнесмена Ярослава Кінаха (Jaroslav Kinach).

Юзівська ділянка площею 7886 кв. км розташована в Дніпровсько-Донецькому нафтогазоносному басейні на території Донецької та Харківської областей. За оцінками "Надра України", потенціал Юзівської площі перевищує 3 трлн куб. м умовного палива, а базовий сценарій її розробки передбачає вихід на щорічний видобуток у 10 млрд куб. м, оптимістичний - у 20 млрд куб. м.