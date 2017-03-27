Суд оштрафував Навального на 20 тис. рублів

Тверський суд Москви призначив опозиціонеру Олексію Навальному покарання у вигляді штрафу до 20 тис. рублів за організацію несанкціонованої масової акції в центрі столиці, передає в понеділок кореспондент "Інтерфаксу".

Таким чином, суд визнав О. Навального винним у вчиненні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 20.2.2 Кодексу про адміністративні правопорушення (КоАП РФ) (організація не є публічним заходом масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, публічні заклики до таких дій, а також участь в них, якщо вони спричинили порушення громадського порядку).

Раніше за статтею 20.2.2 КоАП РФ до адміністративну відповідальність у Москві були притягнені кілька вуличних музикантів.

Як повідомлялося, О. Навального затримали 26 березня на Тверській вулиці в центрі Москви, де в другій половині дня проходила неузгоджена з владою масова акція протесту проти корупції.

Загалом кількість затриманих, за даними поліції, становила близько 500 осіб.