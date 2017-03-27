УТОЧНЕНА: "Укргазвидобування" 25 березня скоротило видобуток газу на 4% через переведення годинників на "літній час"

ПАТ "Укргазвидобування" (УГВ) 25 березня скоротило видобуток природного газу через переведення годинників на "літній час", повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі компанії.

Згідно з оперативними даними ПАТ "Укртрансгаз", 25 березня 2017 року УГВ видобуло 39,945 млн куб. м природного газу, що на 4% (на 1,6 млн куб. м) менше середньої щодобового видобутку в березні (41,6 млн куб. м). Зокрема, 24 березня видобуток газу компанією становив 41,601 млн куб. м, 23 березня – 41,475 млн куб. м, 22 березня – 41,482 млн куб. м.

Крім того, 25 березня зафіксовано падіння видобутку газу іншими приватними компаніями (без урахування УГВ та ПАТ "Укрнафта") – 11,972 млн куб. м, тоді як протягом 1-24 березня вона становила 12,3-12,6 млн куб. м на добу.

Як повідомлялося, УГВ у 2016 році збільшило видобуток газу на 0,5% (0,077 млрд куб. м) порівняно з 2015 роком – до 14,605 млрд куб. м, зокрема продаж видобутого газу для його подальшої реалізації населенню зріс на 1,4% (на 0,184 млрд куб. м) – до 13,002 млрд куб. м.

У 2017 році УГВ планує досягти планки з видобутку газу в обсязі 15 млрд куб. м, наростивши виробництво на 0,4-0,6 млрд куб. м.

Розроблена УГВ програма "20/20" передбачає збільшення видобутку газу до 15,2 млрд куб. м – у 2017 році, 16,5 млрд куб. м – у 2018 році, 18,3 млрд куб. м – у 2019 році і 20,1 млрд куб. м – у 2020 році.

"Укргазвидобування", 100% акцій якого належить НАК "Нафтогаз України" є найбільшою газовидобувною компанією країни, що забезпечує близько 75% загального видобутку газу в країні.