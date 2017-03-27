Генпрокуратура закінчила розслідування стосовно трьох "беркутівців", які катували активістів Євромайдану 2014 року

Генеральна прокуратура України закінчила досудове розслідування стосовно трьох колишніх співробітників батальйону міліції "Беркут" МВС України в Харківській області щодо епізоду затримання та побиття протестувальників під час Євромайдану 19 січня 2014 року біля стадіону ім. В. Лобановського.

Як повідомляє в понеділок прес-служба Генпрокуратури України, трьох колишніх "беркутівців" підозрюють у катуванні двох осіб 19 січня 2014 року на вул. М. Грушевского в Києві, тобто в "умисному заподіянні їм сильного фізичного болю, фізичного та морального страждання шляхом завдання побоїв, мучення та інших насильницьких дій, вчинених із мотивів помсти після затримання цих протестувальників на колонаді стадіону ім. В. Лобановського".

Дії підозрюваних кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування). Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

У Генпрокуратурі повідомили, що з 21 березня 2017 року сторонам справи відкрито матеріали кримінального провадження для ознайомлення.