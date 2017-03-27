Український консул перевіряє наявність українців серед затриманих і заарештованих учасників демонстрацій у Мінську - МЗС

Український консул у Мінську (Білорусь) перевіряє наявність громадян України серед затриманих і заарештованих учасників протестної акції в Мінську 25 березня 2017 року, повідомляє начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

"Консул перевіряє інформацію про можливу присутність у Центрі попереднього утримання порушників правопорядку та взаємодіє із судами щодо з'ясування інформації про перебування там громадян України", - зазначив він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок.

В. Кирилич розповів, що консул співпрацює з Центром утримання та з'ясовує, чи затримано громадян України і в якій кількості.

Він також уточнив, що конкретних даних щодо затриманих і заарештованих поки що немає.

Раніше "Радіо Свобода" повідомили, що в Білорусі суд засудив до 15 діб арешту громадянина України Руслана Терещенка, затриманого за участь у демонстраціях 25 березня. Таке рішення ухвалив суд Ленінського району Мінська.