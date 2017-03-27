Події

15:15 27.03.2017

В Україні у вівторок посилиться вітер, місцями пройдуть дощі

В Україні у вівторок, 28 березня, атмосферні фронти, що переміщаються зі Скандинавії з великою швидкістю, обумовлять у більшості областей опади та посилення вітру, які не зачеплять лише захід і південний захід країни, повідомляє Укргідрометцентр.

У східних регіонах України та на Сумщині очікують дощ із мокрим снігом; на решті території - вранці та вдень місцями невеликий дощ (лише у західних, Одеській та Миколаївській областях без опадів). Вітер західний та північно-західний, 7-12 м/с, у більшості пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, на Лівобережжі та в гірських районах місцями 1-3° морозу; вдень 7-12° тепла (в Сумській і Харківській областях 4-9°), у західній та південній частині місцями 14-19°.

У Києві 28 березня вранці та вдень місцями прогнозується невеликий дощ, пориви північно-західного вітру 15-18 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 10-12°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві 28 березня найвища температура вдень була 18,0° 1977, 1981 роках, найнижча вночі -9,5° у 1899 році.

В Україні у середу, 29 березня, без опадів, лише вдень у західних та місцями у північних областях невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний і північний, 7-12 м/с, у східних областях, вдень в Україні пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на півдні 0-5° тепла; вдень 10-15°, на Закарпатті до 19°, на сході та північному сході 5-10°.

У Києві 29 березня вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 10-12°.

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