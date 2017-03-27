Навального заарештували на 15 діб за непокору співробітникам поліції

Тверський суд Москви призначив опозиціонеру Олексію Навальному покарання у вигляді 15 діб адміністративного арешту за непокору співробітникам поліції під час затримання на несанкціонованій масовій акції у центрі столиці, передає в понеділок кореспондент "Інтерфаксу".

Таким чином, суд визнав О. Навального винним у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 19.3 Кодексу про адміністративні правопорушення (КоАП РФ) (Непокора законному розпорядженню співробітника поліції).

Раніше в понеділок суд визнав О. Навального винним і призначив покарання у вигляді штрафу до 20 тис. рублів за організацію несанкціонованої масової акції.

Як повідомлялося, О. Навального було затримано 26 березня в центрі Москви, де в другій половині дня проходила неузгоджена з владою масова акція протесту проти корупції.

Загалом кількість затриманих, за даними поліції, становило близько 500 осіб.

Сам О. Навальний не визнав провину в опорі поліції на несанкціонованій акції в центрі Москви в неділю. "Свою провину не визнаю. Я завжди виконую законні вимоги поліцейських", - сказав О. Навальний в суді.

Захист О. Навального просив перенести засідання на наступний день. "Ми цей матеріал не бачили, у нас немає часу підготуватися, і таким чином порушується право Навального на кваліфікованого захист",- сказала адвокат опозиціонера Ольга Михайлова.

Суд відмовився задовольнити її клопотання. У зв'язку з цим опозиціонер та його адвокат заявила відвід судді, яка вона відмовилася взяти.

"26 березня 2017 року в Москві Навальний, як організатор публічної акції у складі групи осіб у кількості 4 тисяч осіб, на вимогу співробітників поліції припинити свої дії відмовився, почав вириватися і став відбивався руками й ногами, намагаючись створити метушню", - оголосила матеріали справи суддя Олеся Орєхова.