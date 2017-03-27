Події

16:16 27.03.2017

Львів підписав договори на вивезення сміття з п’ятьма містами області

Львівська міська рада підписала договори з п’ятьма містами Львівської області на вивезення 1,9 тис. тонн відходів, повідомляє прес-служба міської ради в понеділок.

За даними прес-служби, переповненими в місті залишаються 165 контейнерних майданчиків з 1237. Водночас міський голова Львова Андрій Садовий заявив журналістам, що всі договори підписано на нетривалі терміни, хоча Львів потребує довгострокових договорів на вивезення відходів.

"Довгострокових договорів у нас немає. Будь-який договір, який підписують наші перевізники, більше ніж три-п’ять днів не працює, тому що одразу виникають протести. Нам трохи допомагають міста в області, але в них невеликий ресурс", - зазначив А. Садовий.

За його словами, питання про вивезення відходів зі Львова не вирішується системно.

"Немає системного вирішення питання. Тобто нам зняли блокаду на тиждень, але я розумію, що з наступного тижня нас знову почнуть "затискати". Доки не державному рівні не буде вирішено питання, куди системно вивозити відходи, у нас буде дуже складна ситуація", - повідомив мер Львова.

Як повідомлялося, 24 березня Львівська обласна комісія з надзвичайних ситуацій ухвалила рішення допомогти Львову із вивезенням відходів на полігони Львівської області.

Раніше міський голова Львова А. Садовий заявив, що місто перебуває у сміттєвій блокаді, оскільки полігони України під тиском з боку держустанов відмовляються приймати відходи зі Львова.

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