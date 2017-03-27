Двоє українських військових загинули унаслідок підриву на вибухівці у Донецькій області

Двоє українських військовослужбовців загинули внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої в Донецькій області, повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За попередньою інформацією, під час виконання завдань, у результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої, загинули двоє військовослужбовців однієї з механізованих бригад, підрозділ якої розташований неподалік від населеного пункту Новолуганське Донецької області. Обставини з'ясовуються", - йдеться в повідомленні прес-центру на сторінці у Facebook у понеділок.