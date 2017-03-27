У Парижі почалися слухання за позовом Ощадбанку проти Росії

У понеділок у Парижі почалися усні слухання за позовом Ощадбанку (Київ) до Російської Федерації у зв'язку з тотальним знищенням інвестицій банку в Криму після анексії півострова.

Про це повідомляється в прес-релізі банку.

Згідно з повідомленням, до складу титулованого арбітражного трибуналу входять: королівський адвокат (головуючий) Девід Ей. Ар. Уїльямс, суддя Чарльз Ен. Брауер і Х’юго Перезкано Діаз.

Позицію Ощадбанку представляють зовнішні юридичні радники - компанія Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP і українська юридична фірма "Астерс".

Слухання відбуваються у приміщенні Міжнародної торговельно-промислової палати (ICC). Очікується, що вони триватимуть до трьох днів. Представники РФ відмовилися від участі у слуханнях.

"Ощадбанк докладає всіх зусиль, щоб сформувати сильну позицію та повністю представити свій позов проти Російської Федерації. У матеріалах справи понад 4 тис. сторінок, а доказова база містить повне й аргументоване підтвердження юридичної позиції банку. Позов Ощадбанку - перший позов про втрату активів у Криму, який буде заслухано не тільки стосовно юрисдикції, а також стосовно суті й оцінки втрат", - наводить прес-служба Ощадбанку слова голови правління фінустанови Андрія Пишного.

Як зазначено в повідомленні, після усних слухань очікується, що трибунал перейде до обговорення й ухвалення рішення, що триватиме певний час.

Як раніше повідомлялося, сума вимог включає вартість утрати активів і вартість утрати бізнесу Ощадбанку в Криму і становить понад $1 млрд.

Ощадбанк засновано 1991 року. Його єдиним власником є держава.

Згідно з даними Нацбанку України, на 1 січня 2017 року за розміром загальних активів Ощадбанк посідав друге місце (210,099 млрд грн) серед 93 банків, що діяли в країні.